Fontanella guasta e l'acqua finisce in strada: "Un brutto spettacolo in tempi di grave siccità"

Vorrei segnalare che la fontanella di acqua potabile presente in centro a Punta Marina, su viale dei Navigatori angolo via della Vela, è inutilizzabile causa pressione troppo elevata. Inoltre per lo stesso motivo e per il fatto che lo scarico sia intasato, l'acqua finisce abbondante in strada creando pozzanghere e quindi disagi per i pedoni ed è brutto da vedere soprattutto in tempi di grave siccità... Ho segnalato il fatto tramite l'apposito servizio comunale, spero in un rapido intervento.

Roberto