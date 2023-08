"Aiutateci a ritrovare il nostro gatto Otto"

Cerchiamo il nostro gatto. Si chiama Otto, è maschio, castrato, ha 6 anni, abituato a stare in casa, facilmente riconoscibile perché è senza coda. Il giorno 16 agosto si è allontanato dall'area sosta camper di Casal Borsetti. Al momento dell'allontanamento aveva un collare azzurro con il numero di telefono scritto sopra. Nel caso in cui venisse anche solo avvistato, in qualsiasi momento, vi prego di telefonarci al: 3387916958 - 3403773405 - 3884908443.

Micaela