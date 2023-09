"Aiutateci a trovare il nostro pappagallo cenerino Amedeo"

Sabato 2 settembre in mattinata, in piazza Vincenzo Monti ad Alfonsine, è scappato il nostro cenerino. Si chiama Amedeo, ha circa 6 mesi e sul becco ha una macchiolina come se si fosse grattato. È un pappagallo affettuoso con le persone, ama poggiarsi sulle teste e il cibo lo attira parecchio come piccoli oggettini, quali ad esempio tappi di bottiglia. Tende a rispondere quando sente fischiare, non sapendo ancora parlare i fischi sono uno dei pochi versi che per il momento è in grado di fare. Lo stiamo cercando disperatamente da tre giorni. Nella zampa ha una sorta di anellino microcippato nel quale è presente il nome del padrone. Con questo esortiamo a non trattenerlo senza comunicarlo, in quando verrebbe considerato reato penalmente perseguibile, essendo specie protetta. Per chi dovesse trovarlo prevediamo una piccola ricompensa. Contatti: 3337545694.

Antonio