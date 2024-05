"Anatra attaccata da un cane libero al Parco Teodorico, servono più controlli"

Ieri pomeriggio un cane, fortunatamente di modeste dimensioni, ha rincorso e aggredito un'anatra all' interno del Parco Teodorico. Si è salvata solo perché è stato preso il guinzaglio all'ultimo e si è riusciti a trascinarlo via. Da quando c'è il permesso di entrata dei cani la vita degli animali del parco è messa a dura prova. Spesso capita di vederli liberi oppure in vie in cui non è permesso il loro passaggio. Non sono presenti cartelli chiari e la gente che entra coi cani non capisce dove può e non può andare e non c'è nessuno a controllare.

Aggiungo anche che, a prescindere del pericolo che possono causare i cani, molto germani e anatre stanno sparendo a vista d'occhio, siamo passati in poche settimane da settanta a una ventina di esemplari. Chiedo pertanto che si possano intensificare i controlli, magari anche con telecamere, che siano più chiari i cartelli e che ci sia un regolamento preciso più chiaro per tutti.

Donatella Salimbeni