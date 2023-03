"Anziano inciampato nelle radici sul marciapiede, è una vergogna"

Il marciapiede è dissestato e l'anziano è rovinato sull'asfalto. E' successo nei giorni scorsi a Ravenna in via Turati, una trasversale di via Sant'Alberto. Per fortuna non si è fatto particolarmente male, ma la situazione è grave. E' una vergogna, una mancanza di rispetto per le persone anziane. Il Comune di Ravenna deve fare qualcosa, altrimenti iniziamo a sporgere denuncia. Siamo molto arrabbiati.

SOS Ravenna Chat, Ravenna SOS Sicurezza e SOS Ravenna e Forlì Indipendente