Da Venezia a Ravenba in Ape per portare sollievo ai bimbi di pediatria: arrivano gli "Apenauti"

Diamo spazio a questa interessante segnalazione: Gli apenauti di Solidape sono pronti ad un'altra consegna speciale per i bambini della pediatria di Ravenna. A bordo delle nostre piccole ape, con le quali siamo abituati a raggiungere mete improbabili e macinare tanti chilometri (come il viaggio a Capo Nord nel 2016 il giro d'Italia nel 2018 e Cabo da rocca in Portogallo nel 2022) il nove di ottobre raggiungeremo l'Emilia Romagna e l'ospedale di Ravenna per continuare il nostro progetto "un gol per i bambini "e donare un calcetto balilla professionale ai bambini della pediatria e per regalare loro un sorriso. Progetto che perseguiamo da qualche anno e che ci ha visto consegnare calcetti negli ospedali di Dolo (Ve), Treviso, Gavardo (BS), Desenzano del Garda (BS), e in alcune case famiglia. Solidape negli anni sostiene la LILT e altre associazioni, sostiene la ricerca e aiuta come può il territorio, in particolar modo le case famiglia portando sempre un sorriso ai bambini. Grazie ai nostri splendidi viaggi (visualizzabili digitando Solidape su YouTube) e alla collaborazione di numerosi partners siamo riusciti negli ultimi 7 anni a donare circa 80.000€ per la LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI, E ALLA COLONNA ONLUSS di Mirano per la ricerca sulle lesioni spinali. Domenica 8 Ottobre in un piccolo tour della Romagna, partendo da Venezia a bordo dei nostri piccoli mezzi, lentamente...raggiungeremo Ravenna e i piccoli pazienti ricoverati.