Domenica pomeriggio in via Cavour: tra assembramenti e mascherine sotto il naso

Via Cavour, ore 15.40 di domenica. Le distanze sono impossibili da mantenere visto la larghezza della strada. Le mascherine ci sono, ma molti la portano male o quella in stoffa che non serve a niente. Domenica Ravenna è come Riccione la settimana scorsa. Noi commessi siamo senza parole. I clienti nei negozi si comportano bene, ma a noi tocca poi il compito di ricordare loro tutte le semplici regole da rispettare. Un disastro annunciato, lavorare così è difficilissimo!

Una commessa di un negozio di via Cavour