Attivato il trasporto scolastico: "Ringrazio l'assessore, ha avuto a cuore i problemi del forese"

Scrive Matteo: "Volevo ringraziare l'assessore alla pubblica istruzione, l'assessore ai trasporti pubblici e il provveditorato allo studio perché sono riusciti ad attivare il pulmino per il trasporto scolastico da San Bartolo alla scuola primaria Madonna dell'albero e ponte Nuovo. Causa il mancato raggiungimento del numero minimo di bambini (10) per attivare il servizio, i bambini di san Bartolo erano costretti a farsi accompagnare dai genitori con tutte le problematiche famigliari che ne derivano. Con un incontro tra le famiglie e gli organi preposti, il comune, è andato incontro ai nostri bambini e nonostante le tante criticità che esistono sono riusciti ad attivare il servizio nonostante i soli 6 bambini . Ho sinceramente appurato che la giunta comunale ha a cuore il problema del forese e fa di tutto per evitare lo spopolamento che la mancanza di servizi può generare. Sinceramente grazie da tutte le famiglie di san Bartolo ."