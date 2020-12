Il medico della terapia intensiva va in pensione. Gli auguri dei colleghi: "Grazie di cuore"

Anche in Ospedale, malgrado i tempi, ci sono giorni in cui vorremmo festeggiare qualcuno: oggi il nostro abbraccio virtuale e il nostro brindisi vanno al dott. Alberto Garelli, che dopo tanti anni di lavoro lascia la Terapia Intensiva del Santa Maria delle Croci di Ravenna e va in pensione.

Da ricordare il suo lavoro in Elisoccorso e l'impegno decennale nell'ambito dei Trapianti d'organo, per i quali è stato a lungo un attivo referente e responsabile; l'attenzione sempre rivolta a tutti i collaboratori; la grande disponibilità all'insegnamento attraverso il quale ha condiviso professionalità ed esperienza; e soprattutto la sua capacità, anche in situazioni critiche, di riconoscere e rispettare la dignità umana.

A nome nostro e dei tanti ravennati che in questi anni hai curato con dedizione, Alberto, grazie di cuore. Pensa un po' anche a noi quando ti dedicherai ai viaggi, allo sport e a fare "l'umarel" in giro per la tua Bologna.

RiaRa