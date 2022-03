Auto a fuoco in strada, l'intervento del volontario Anc: "Piccola soddisfazione poter aiutare quando serve"

Oggi mi sono inbattuto in questa cosa: l'auto di una donna che, dopo un chilometri di scia di perdita d'olio, ha preso fuoco. Mi sono fermato facendo tornare indietro il traffico in attesa che arrivassero i vigili. Lì c'era un signore della casa dirempettaia, l'ho avvisato che avrei bloccato il traffico in arrivo da questo lato con l'automobile, 4 frecce e sbandieramento a distanza di gilet giallo. Appena sono arrivati i pompieri, il signore è venuto da me e ha detto "I vigili ti ringraziano dell'aiuto, così possono lavorare tranquilli perché ci sei tu qua". È stata carina come cosa. Poi è sopraggiunta la polizia, anche loro si sono tenuti solo da loro lato, forse anche loro erano stati avvisati che c'ero io di là. Appena domate le fiamme hanno spostato i mezzi, i pompieri se ne sono andati e la polizia mi ha fatto cenno di liberare la strada. E mentre me ne andavo, il poliziotto a piedi mi ha ringraziato e quello dentro la macchina mi ha salutato con cenno di ringraziamento. Magari non è nulla di che, ma per noi comuni mortali sono piccole soddisfazioni poter dare un piccolo aiuto concreto quando serve!

Mirko Zannoni, volontario Associazione Nazionale Carabinieri Ravenna