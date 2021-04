Recita la segnalazione di una lettrice: "Verso le 00.30 della notte tra sabato e domenica ho sentito un boato. Ho guardato fuori dalla finestra e ho visto un'auto parcheggiata di fronte che stava prendendo fuoco, in via delle Scuole a Glorie. Ho chiamato immediatamente i vigili del fuoco". Il personale del 115 è intervenuto spegnendo il mezzo e mettendo in sicurezza l'area. Ancora ignote le cause dell'incendio.