Bertolino (Ac): "Ma come lavora la piattaforma del Comune?"

Sul posto noi ci siamo andati! A differenza della piattaforma online Comuni-chiamo del Comune di Ravenna, nata per ricevere le segnalazioni dei cittadini, noi i sopralluoghi li effettuiamo.

A seguito di una segnalazione effettuata a nome dei residenti da un cittadino, riguardo alle condizioni disastrate di marciapiedi mai terminati ed inagibili da 40 anni in via Monterotondo, la piattaforma Comuni-chiamo, ha chiuso la segnalazione in fretta e furia motivando che dalla foto “non è stato trovato nulla di anomalo e/o pericoloso”.

Considerato che nella foto si nota chiaramente una persona anziana che non potendo utilizzare i marciapiedi è costretta a circolare con tanto di deambulatore nella carreggiata stradale correndo non pochi rischi, crediamo comunque che un sopralluogo da parte degli addetti ai lavori fosse doveroso prima di chiudere la segnalazione. A seguito della segnalazione pervenuta anche a noi dai residenti indignati, il sopralluogo lo abbiamo effettuato e confermiamo il disagio espresso dai cittadini e mettiamo a disposizione le fotografie anche per gli addetti ai lavori di comuni-chiamo; aggiungiamo inoltre che nelle strade adiacenti i marciapiedi sono completati.

Mauro Bertolino - Coordinatore Emilia Romagna di Alleanza di Centro per i territori