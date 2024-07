Buchi e crepe nelle strade di Pinarella: "In stato di degrado da anni. Servono dei lavori"

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: "Direttore, dopo essermi rivolto più volte ed in tempi diversi all’Amministrazione Comunale, mi rivolgo a lei con rispetto e considerazione per il ruolo che riveste, ma tuttavia con un senso di profonda insoddisfazione e preoccupazione per le condizioni in cui si trovano le vie Mezzanotte, Arezzo e Lazio in Pinarella di Cervia.

Le strade in questione versano in uno stato di evidente degrado da diversi anni. I numerosi avvallamenti, crepe e gibbosità estese sulla carreggiata rendono il transito estremamente difficoltoso e pericoloso per tutti gli automobilisti, ciclisti e pedoni che la utilizzano quotidianamente. Percorrere queste vie in macchina è come viaggiare sulla gobba di un cammello o su un tagadà del luna park; si è sballottati a destra e sinistra, avanti e indietro e si finisce per accusare mal di schiena.

La situazione diventa più critica con la pioggia. Le pozzanghere e gli allagamenti che si formano rendono ancora più pericoloso il transito, soprattutto per i pedoni e i ciclisti. Se a tutto ciò aggiungiamo anche lo stato pietoso dei marciapiedi che costringono turisti e non a camminare con lo sguardo a terra onde evitare di inciampare ad ogni passo, la situazione diventa del tutto inaccettabile.

Considerando l’importanza di una rete stradale efficiente e sicura per la qualità della vita dei cittadini, nonché per il corretto funzionamento del quartiere, ho già, negli anni addietro, chiesto più volte al Comune di intervenire per risolvere questa situazione. Alle promesse (allego lettera del precedente sindaco con promessa di eseguire il ripristino delle strade) non sono seguiti i fatti e a tutt’oggi non si sono ancora viste azioni concrete . Questa situazione ha provocato non solo inconvenienti quotidiani ma anche un crescente senso di trascuratezza da parte dell’amministrazione comunale nei confronti della sicurezza e del benessere dei suoi cittadini e ospiti.

Mi permetto chiederle di sollecitare il Comune ad ispezionare le vie indicate e nel contempo, accertata la pericolosità della situazione, suggerire che le strade vengano sottoposte a lavori di ripristino per garantire un transito agevole e sicuro a tutti gli utenti. La sistemazione, inoltre, sarebbe una dimostrazione tangibile dell’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale a tutela della sicurezza e del benessere dei suoi cittadini e turisti, e mi farebbe dimenticare la risposta che un assessore ha dispensato ad una mia segnalazione di pericolo “se vi fate male, fateci causa”".

Cesare