"Bus affollatissimo al ritorno dal mare, mio figlio si è sentito male"

Domenica 26 maggio mi sono recato a Marina di Ravenna con i miei figli piccoli in bus per goderci una giornata al mare. Al ritorno ho preso il bus 70 da Marina per ritornare a Ravenna, e non vi dico com'era combinato. Una calca impressionante! La cosa ancora più bella era che, anche se pieno, il bus si fermava a ogni fermata per fare salire altra gente. Si è arrivati a un punto che il bus era così pieno che non poteva entrare nemmeno una formica. Un mio figlio piccolo si è sentito male e siamo dovuti scendere a Punta Marina. Ma mi chiedo io: è mai possibile che ora che la gente è di più, che è iniziata la stagione balneare i bus sono sempre gli stessi? Anzi, la domenica sono anche di meno. E io dovrei pagare anche il biglietto per questo disservizio?

Michele