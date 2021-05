Cacciatore (Lega): "Discarica a cielo aperto al cinema Astoria"

In seguito alle segnalazioni evidenziate da alcuni cittadini e dopo una verifica in loco, abbiamo constatato il degrado in cui versa da diversi giorni l'area retrostante il cinema Astoria, per l'esattezza il parcheggio coperto dietro l'ex multisala e la parte laterale lungo la muratura di confine. Il degrado è dato da immondizia gettata un po’ dappertutto all'interno del parcheggio, con tanto di carrelli della spesa, cartacce, bottiglie, pneumatici, pezzi di paraurti e vestiti usati: questi rifiuti sono divenuti mangime per i gabbiani, una vera e propria discarica a cielo aperto insomma. Per non parlare del muro di confine posteriore, dove ci sono vetri, scatoloni e mucchi di sacchi neri pieni di sudiciume. Vista la situazione si sollecitano quantomeno le minime operazioni di ripristino del decoro urbano con la rimozione della sozzura, perché anche questo per Ravenna non è un gran biglietto da visita, visto che in adiacenza a quell’area vi sono diverse attività aperte al pubblico.

Luca Cacciatore (Lega Ravenna)