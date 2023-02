Via Franguelline, 46 · Ravenna

Ho perso il mio cane Lucky a San Pancrazio, è buono e vecchio, sordo e cieco, non fa nulla, ha il microchip. L'ultimo avvistamento è stato alle 17.30 dell'1 febbraio in zone poste. La zona di residenza è via Franguelline. Chiunque lo avvistasse è pregato di contattare il numero 3311255057.

Giada