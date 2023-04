Cassonetti strapieni

Scrive un lettore:

Sono mesi che percorro la strada dei capanni da Marina di Ravenna per poi sbucare su via dell’ idrovora e mi trovo sempre questo bel paesaggio da terra di nessuno. Ora a parte l’incivilita della gente, l’altro giorno è andato in porto il bilancio del Comune ci sono i fondi del Pnnr c’è l’ ente preposto per questo lavoro che chiude sempre in utile, titoloni sui quotidiani ma il nostro patrimonio forestale viene massacrato da rifiuti gettati ovunque mai rimossi e pineta divelta e soldi buttati per la ciclovia. Posso chiedere un occhio più attento per la natura che fortunatamente abbiamo ma che sembra contino solo le emissioni di co2?

Paolo