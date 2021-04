Buche a Castiglione di Cervia: "La strada è un colabrodo: bisogna intervenire subito"

Le nostre strade sono spesso un colabrodo e la situazione, con la crisi degli ultimi anni, è solo peggiorata. È facile incappare in buche profonde che mettono a dura prova la resistenza delle auto e delle moto e spesso provocano dei danni e anche degli incidenti. È urgente mettere in sicurezza via Ragazzena a Castiglione di Cervia.

Massimo