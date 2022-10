"Come impedir che corra il fiume al mare", opera teatrale di Michele Zizzari

Lo spettacolo è portato in scena dal Gruppo Teatro dal Basso nato da un laboratorio condotto dal regista Michele Zizzari, promosso dall’Associazione Culturale Menocchio e dal Comune di Cervia. Una proposta teatrale originale e di forte impatto emotivo che in una serie di quadri scenici e simbolici mostra come la dittatura e la guerra possano imporsi a una società sull’onda della violenza verbale e comportamentale propugnata spesso da populisti, demagoghi e opportunisti senza scrupoli. Forme di violenza e discriminazione striscianti che si fanno lentamente legge e governo tra l’indifferenza e il qualunquismo dei più, anche grazie all’incapacità di riconoscere quei segnali che sono il sintomo di una malattia che va invece diagnosticata in tempo. La memoria, il racconto, la testimonianza e il teatro possono tener vivo l’impegno civile risvegliando quegli anticorpi che ogni cittadino deve sviluppare a difesa della democrazia. L’opera si avvale di testi rivisitati di poeti e uomini d’impegno, oltre che delle lettere dei condannati a morte della Resistenza.