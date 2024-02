"Continuo abbandono di rifiuti, Lido Adriano è nel degrado totale"

Gallery





Il degrado urbano a Lido Adriano continua senza sosta, nell’indifferenza delle amministrazioni comunali. Da anni si segnala il continuo abbandono di rifiuti speciali, macerie e rifiuti di ogni genere a terra ed all’interno dei contenitori degli sfalci e ramaglie in tutta l’area di Lido Adriano Sud, da viale Puccini a Viale Verdi. Sono state fatte richieste di installazione di fototrappole, che in alcuni casi fortunatamente sono avvenute, ma già dal giorno successivo l’installazione gli incivili hanno cambiato zona di abbandono, questo purtroppo perché c’è una totale mancanza di controlli e sanzioni esemplari per questi incivili.

Questa segnalazione fa riferimento all’abbandono di rifiuti in viale Puccini angolo Viale Bellini, area oggetto di abbandono giornaliero di rifiuti speciali e macerie sia a terra che all’interno dei contenitori degli sfalci e ramaglie, in cui vengono abbandonati decine e decine di sacchi di rifiuti dalle abitazioni adiacenti e da persone in auto di passaggio che si fermano e gettano i rifiuti continuamente. La località turistica di Lido Adriano è ormai da tempo abbandonata dalle amministrazioni locali e i cittadini costantemente segnalano e denunciano condizioni di degrado, disservizi e mancanza di altri servizi primari senza avere alcuna risposta o soluzione concreta.

Un residente