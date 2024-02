"Controllori fantasma sui bus di Lido Adriano"

È da settembre 2023 che ho l'abbonamento bus da Lido Adriano a Ravenna, e viaggio dalla mattina alla sera non avendo l'auto e finora non sono mai stato controllato da nessun controllore. Ma esistono qui? Quando abitavo a Milano quasi tutti i giorni c'erano controlli. Perché dico questo, a qualcuno potrà sembrare strano, ma almeno nei bus c'era più tranquillità. Qui non si capisce nulla, chi fuma, chi fa casino, chi danneggia i bus. Sono sicuro che la maggior parte di questa gentaglia viaggia gratis senza mai aver pagato un biglietto o abbonamento. Sicuramente se ci fossero controlli periodici si viaggerebbe meglio in autobus.

Michele