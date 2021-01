Crisi da Covid, Pittalis (FdI): "La ripresa è una sfida da affrontare tutti assieme"

Pur mettendo al primo posto la tutela della salute, diviene difficile oggi esternare parole e sentimenti difronte all’incertezza socio economica che ci sta colpendo. La pandemia di coronavirus ha innescato una crisi senza precedenti in tanti settori economici. Il turismo è un settore pesantemente colpito, soprattutto dalla misure che sono state introdotte per contenerne la diffusione. I vari Dpcm emanati hanno sempre permesso alle strutture ricettive di restare aperti. Ma una struttura ricettiva lavora grazie all’indotto che si crea con le iniziative del territorio: con la ristorazione, con gli eventi, con gli spettacoli e con lo sport. Quindi come non chiedere a questo Governo in che modo un hotel può stare aperto se non vi è movimento di persone. Molti imprenditori, nonostante tutto, hanno fatto investimenti per cercare di sopravvivere e dare fiducia ai turisti, garantendo il distanziamento sociale e mettendo in atto i necessari standard di pulizia e igiene; ma ora sono costretti a chiudere e paradossalmente per loro non è stato previsto nessun ristoro. Con l'evolversi della crisi occorre lavorare per facilitare la ripresa nel medio e lungo termine. Di fronte all’incapacità e ai ritardi del Governo nel rilanciare il paese auspico che la nostra regione, che rappresenta il nostro territorio e la nostra cultura, sappia lavorare al massimo delle sue capacità per salvare un settore cruciale come quello turistico. Il mio appello è quindi di unire tutte le forze politiche, al di sopra degli interessi politici, salvaguardando quelli ben superiori da cui dipendono la sopravvivenza di così tante famiglie e l'economia stessa della nostra regione. Non sprechiamo questa occasione e cerchiamo di guardare al futuro! Penso alla programmazione europea del Recovery Fund, ai finanziamenti a fondo perduto, ai crediti d'imposta sulle ristrutturazioni, a tutta una serie di interventi sui quali la regione potrebbe intervenire sul Governo con maggior peso. A chi andranno i fondi? Come verranno gestiti? L'assessore al turismo Andrea Corsini ha già espresso preoccupazione, vorrei farlo anch' io come operatrice del settore e come coordinatrice comunale di Fratelli d'Italia in accordo con il mio partito provinciale. Fondamentale è non sprecar tempo e opportunità che sicuramente si presenteranno. Guardiamo e progettiamo il futuro, cogliendo le opportunità per lavorare ad una ripresa del settore sostenibile. Non è una gara tra partiti, ma una sfida da affrontare tutti assieme.

Annalisa Pittalis, coordinatrice comunale Fratelli d'Italia Cervia