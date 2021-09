"Degrado a Lido di Dante, territorio abbandonato a se stesso"

Risiedo oramai da qualche anno a Lido di Dante, innamorato della sua natura "selvaggia" rispetto ai lidi limitrofi, dell'oasi naturalistica, dei paesaggi. Mi rendo conto di come purtroppo, di anno in anno, questo piccolo territorio sia sempre più abbandonato a se stesso e alla buona volontà dei pochi residenti. Allego una triste galleria fotografica delle brutture, del degrado, della maleducazione frutto di quest'ultima estate da "tutto esaurito". L'implementazione del porta a porta, l'eliminazione di piccole isole ecologiche e dei cassonetti in generale, un'attività di pulizia molto limitata e carente hanno portato gli incivili a gettare rifiuti ovunque. Basti pensare non esista un bidone dei rifiuti all'interno dell'oasi intera! E questo è il risultato... Spero la nostra classe dirigente, in odore di elezioni ma concentrata in aree più "remunerative", possa aprire gli occhi.

Antonio