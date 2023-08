"Degrado a Tagliata di Cervia, la 'città giardino' è solo Milano Marittima?"

Gentilissimo sindaco Medri sono un'abitante di Tagliata. Piu di un mese fa vengo contattata dalla polizia municipale in merito a una mia segnalazione fatta un anno prima riguardo il marciapiede di via Sagittario e mi si chiedeva se era stato messo in sicurezza. Rispondo che purtroppo non era così e che la situazione era peggiorata. Chiedo se era possibile fare un'altra segnalazione per una buca in via dei Cosmonauti civico 87. Mi viene risposto che era possibile. Dopo una settimana arriva un operaio che fotografa la buca, ma tutto rimane uguale a prima. Passati 15 giorni chiamo per sollecitare la chiusura della buca, ma tutto rimane lì come prima. Sono stata 5 giorni in Cadore e vi erano strade bellissime, pulizia, ordine, insomma un giardino. Quando lei parla di città giardino non bastano due rotonde a Milano Marittima, tutto deve essere giardino. A Tagliata abbiamo strade sporche ed erba alta. Vede signor sindaco, non siamo diversi, le tasse le paghiamo anche noi e la buca rimane ad oggi ancora lì. Ps, ieri mattina un bus per poco non si incastrava di nuovo nel sottopasso, a quando le nuove bande per l'altezza?

Anna Maria