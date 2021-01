"Degrado ambientale anche in aperta campagna"

Negli ultimi tempi mi sto interessando sempre di più alla causa ambientale, sia legata all’inquinamento che al risparmio di risorse. Purtroppo nel 2020 è successo più volte che mi sia trovato ad andare con dei sacchi presso un ponte situato sulla via Cerba, dove ho raccolto numerosi rifiuti gettati da persone che si trovano a pescare in quel luogo e autisti irrispettosi. Questo perché passandoci in bici o a piedi notavo che la spazzatura si accumulava senza che i responsabili si scomodassero a pulire. Ancora oggi vengono abbandonate molte cose lì e gettate altrettante lungo grandi tratti di strada. Purtroppo passandoci in auto non si riesce a vedere ciò che si trova nei fossi o nell’erba alta, ma la situazione è seria. Domenica mattina mi accingevo nella mia attività di corsa abituale e, passando nei pressi di un fosso nella zona dei campi a fianco dell’ incrocio tra Via Francesco Donati e Via Zuccherificio (vicino al paese di Torri), ho potuto vedere lo scempio mostrato in foto. Ho colto l’occasione per fare una segnalazione perché questa volta è stata superata la soglia già tristemente raggiunta lungo la Via Cerba. Spero che le persone si rendano conto di quello che stanno facendo e che la situazione migliori, perché la campagna non è più il posto incontaminato che si pensa.

Andrea