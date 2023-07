Voglio segnalare la situazione della spiaggia per cani di Lido di Savio prima del canale che divide da Lido di Classe. Già si parla di pochi metri per permettere di far rinfrescare i cani, ma ora le immagini parlano da sole. Cartello a terra con mutande vicino e tra legna, sporcizia, confezioni di preservativi e non so cos'altro rimane un metro di bagnasciuga per stendere un telo Una pulita? Grazie.

Francesco Parasiani