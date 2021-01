Degrado nella zona industriale di via Vicoli: "Una discarica a cielo aperto"

La zona industriale che si sviluppa dal proseguo di Via Vicoli appare ormai come una discarica a cielo aperto non autorizzata. Cassonetti colmi di rifiuti, bidoni non autorizzati, immondizia di ogni tipo ad ogni angolo rendono il paesaggio già poco gradevole per l'incuria della vegetazione ancor più degradato.

Pare che questa zona goda di poche attenzioni da parte dei servizi pubblici di pulizia oltre ad una condotta sicuramente criticabile degli avventori. Anche questa zona subisce la inefficienza di un servizio di pulizia e raccolta rifiuti come la gran parte del comune di Ravenna.

Elisa Guerra e Mauro Bertolino - Alleanza di centro per i territori Ravenna