Degrado nel parco, De Carli (PdF): "Sporcizia abbandonata e bivacco notturno"

Mirko De Carli, capogruppo in Consiglio comunale a Riolo Terme e consigliere nazionale de “Il Popolo della Famiglia” e Carmine Annunziato, dirigente riolese del partito, intervengono in merito ai disagi riscontrati da alcuni residenti adiacenti al parchetto di Via Bologna a Riolo Terme. “Dopo ripetute segnalazioni abbiamo potuto constatare di persona che troppo spesso il parchetto adiacente a Via Bologna a Riolo Terme è pieno di sporcizia abbandonata e ripulita con notevole ritardo. Ci viene segnalato inoltre che è diventato un bivacco notturno per giovani. Chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire affinché sia tenuta in ordine la zona, si faccia una pronta verifica per la possibilità eventuale di porre una telecamera per monitorare la zona e per riuscire a scovare chi arreca questi disagi all’area. Il decoro urbano, anche fuori dal centro storico, è importante", concludono De Carli e Annunziato.