"Dio, sono fragile, mi puoi trovare?" al salone Don Bosco

Giovedì 2 giugno alle ore 21,00 nel Salone Don Bosco, in via Destra Canale Molinetto, 137, Ravenna, si terrà un’azione teatrale dal titolo “Dio, sono fragile, mi puoi trovare?”. L’azione teatrale trae ispirazione da uno studio di Federico Russo dal titolo “One. Un modo per avvicinarsi a Dio. Gli U2 tra rock e Bibbia” che affronta il percorso artistico del gruppo rock degli “U2”. La narrazione è supportata da una selezione di brani significativi, in parte eseguiti dal vivo dalla Band “U6”, formata da Luca Felloni, Luca Copertino, Paolo Favaretto, Lorenzo Mercuriali, Edio Marian ed Andrea Mercuriali. I personaggi sono Filippo Trerè, che incarna Bono, e Lucia Trerè (la moglie di Bono). La regia è di Mirro Amoni.