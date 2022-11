"Discarica abusiva a Camerlona: la telecamera è puntata male e gli incivili se la ridono"

Circa 2/3 anni fa, dopo innumerevoli segnalazioni per la discarica abusiva che si era creata nell'area bidoni in centro a Camerlona, il Comune mise per due settimane la telecamera. Peccato che era orientata solo sui bidoni e a fianco gli incivili continuavano a scaricare ridendo come matti. In molti abbiamo segnalato l'anomalia al Comune, il quale rispose che tanto a breve l'avrebbero tolta. Mah...Ora 2 settimane fa è stata rimontata. Provate a immaginare come? Nello stesso identico modo, e quindi puntualmente la cosa si ripete. Un corso di intelligenza?

Katia