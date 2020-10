"Diservizi per la raccolta rifiuti a Fornace Zarattini"

Riceviamo lamentele per lo scarso servizio di raccolta rifiuti in via del Lavoro a Fornace Zarattini. Il problema riguarda i cassonetti posti verso la fine della via, dove lo svuotamento avviene molto più di rado rispetto ai cassonetti posti all’inizio della stessa via; questo comporta che l’area risulti spesso strabordante di sacchi e a altri rifiuti e quella posta ad inizio della via non è sufficiente per tutti i residenti e poco fruibile per i residenti più anziani data la distanza. Sollecitiamo l’amministrazione comunale ad intervenire nei confronti delle ditte che erogano il servizio per porre rimedio al più presto a questo disservizio.

Stefania Gasperoni, Alleanza di Centro per i territori Ravenna