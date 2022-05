"Servizio di emergenza veterinaria non disponibile"

Recita la segnalazione

Questa mattina mi sono imbattuta con il mio cane ad aver necessità di un veterinario per pronto soccorso perché, a causa del degrado ambientale (il Comune non taglia l’erba o in alcuni casi viene tagliata e poi non raccolta), è entrato un forasacco nel naso del mio animale. Ho scoperto che non esiste un servizio al di fuori dell’orario ambulatoriale che soccorra gli animali, anzi esiste solo nel week-end. Quindi animali non fatevi male dalle 22.00 alle 7.00 del mattino che non vi aiuta nessuno. Per fortuna la mia storia è finita bene grazie al mio veterinario disponibile.