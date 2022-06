"Emergenza zanzare a Marina Romea"

Sono una mamma di una bambina di due anni e mezzo che da una settimana si è trasferita nella casa estiva a Marina Romea. Quest'anno purtroppo c'è un problema enorme con le zanzare. Mia figlia in una settimana credo abbia preso una quarantina di becchi di zanzare! Solo ieri notte mentre dormiva, nonostante la lampada a luce blu, il braccialetto alla citronella e il fornellino acceso nella camera, si è svegliata con una dozzina di punture principalmente su faccia e braccia. Essendo una bambina si gratta e spesso si infetta la puntura e devo darle creme per guarire. Veniamo al mare tutti gli anni e non è mai successa una cosa del genere! Quest' anno anche solo nel tempo di caricare mia figlia sul sellino della bici per andare fuori si ritrova con almeno due o tre punture. È una vergogna incredibile! Ma i trattamenti li ha fatti il comune? La notte non si sente passare il camioncino che gli anni scorsi faceva i trattamenti notturni. Spero che venga fatto qualche trattamento a breve perché sinceramente non so proprio più come difenderci dalle zanzare.

Alessandra