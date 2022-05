Erba alta a Mezzano, Mirri (NcI): "Sembra più uno scenario boschivo che un parco verde"

Arrivano copiose in questo periodo le segnalazioni di erba alta o di erba tagliata lasciata marcire in quei pochi luoghi ove viene tagliata. Una delle segnalazioni di erba alta arriva da Mezzano e più precisamente concerne l’area verde attigua alle scuole elementari e al parco sgambamento cani dove in alcune zone si configura più uno scenario boschivo che un parco verde.

Sollecitiamo l’amministrazione a provvedere al più presto e ad intervenire anche dove l’erba è già stata tagliata ma giace da settimane a terra con i relativi rischi connessi di intasamento delle caditoie in caso di piogge quindi allagamenti, proliferare di insetti, odori non graditi ecc…

Samantha Mirri - Noi con l’Italia Ravenna