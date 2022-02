Ex cinema Astoria ancora nel degrado: "Rifiuti di ogni tipo, non se ne può più"

L'area dell'ex cinema Astoria in via Trieste continua a essere nel degrado. Venerdì mattina ho scattato queste foto mentre passavo da quella zona. Ho trovato di tutto: sedie rotte, materassi, pannolini da bambino, bottiglie rotte, pezzi di armadio, ma soprattutto una puzza tremenda di urina ed escrementi. Chiediamo per l'ennesima volta una pulizia e un po' di decoro per quest'area vicino al nuovo centro commerciale.

Sos Ravenna e Forli indipendente