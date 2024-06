Alcuni erano vicini di casa e non si vedevano dalle scuole, festa per i neo 60enni di Bagnacavallo

Gallery



Bagnacavallo e "I ragazzi del ‘64" si ritrovano dopo 10 anni per festeggiare insieme i 60 anni. Il 14 giugno 2024 innescano una serata fantastica, per una sessantina di persone, da tutti i punti di vista, in particolare per alcuni che erano vicini di casa e non si ritrovavano addirittura dalle medie. Abbracci a non finire con tantissimi sorrisi, allegria, chiacchiere e musica disco Anni 80 per una serata indimenticabile di ragazze e ragazzi nati nello stesso anno che non si sono mai persi o che hanno saputo, ancora una volta, ritrovarsi con tanto di cartellino di riconoscimento a “Casa Conti Guidi2.0”.