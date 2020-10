File di camion su via Baiona: "Rischio fatale per chi deve attraversare"

Un rischio e pericolo quotidiano imperversa in via Baiona 141, ovvero all'altezza dell'entrata dello stabilimento Marcegaglia, che può diventare fatale per la vita di chi attraversa quel tratto stradale. A causa del traffico dei camion, che attendono di accedere alla fabbrica, si crea una congestione che provoca il sorpasso di autovetture e camion in contromano, che devono anch'essi accedere allo stabilimento o proseguire per la via in direzione Porto Corsini per raggiungere altri complessi lavorativi, come l'Ifa, che non dista tantissimo. Il più delle volte ciò avviene in orari di cambio turno, dettato dagli oltre 1.400 dipendenti tra interni ed esterni all'azienda. Si precisa che l'azienda, al giorno, riceve oltre 400 tir, più i camion e furgoni di aziende che operano all'interno, oltre ai vari corrieri e visitatori. La situazione degenera quando arriva anche l'autobus che accompagna quei lavoratori in azienda, che devono attraversare la strada, in quanto non è presente una piazzola di sosta. Questa congestione crea anche un altro problema, ovvero quello dello smog creato da tutti questi mezzi che sostano.

Tutte queste criticità, che da anni non trovano una soluzione e una risposta, creano forte malumore negli stessi dipendenti che mensilmente versano una quantità notevole di tasse al comune e alla regione. Ci si augura al più presto che si intervenga tempestivamente, visto che la situazione è diventata insostenibile.

Alessio Lombardi, rappresentante Lavoro Sicurezza Marcegaglia Ravenna spa