Flamigni (Lega): "Elogio ad una sanità che funziona"

Sovente sulla cronaca locale ci imbattiamo in articoli inerenti la malasanità. Raramente ci capita di leggere elogi o note di merito. Purtroppo per un banale infortunio sono dovuto ricorrere alle cure del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Ravenna e devo dire che ho trovato un ottimo reparto, gestito con professionalità ed umanità. Tutto lo staff diretto dal Prof. Belluati si è dimostrato altamente professionale, preparato e sempre estremamente cordiale. Non dimentichiamoci che da oltre un anno il personale sanitario è gravato dalla gestione del rischio Covid, che va a complicare tutte le procedure eseguite quotidianamente, ma nonostante tutto questo l'intero staff diretto dal Prof. Belluati si è sempre dimostrato cordiale e disponibile. Per un degente è più facile affrontare un intervento e la degenza se le risorse umane del Reparto, oltre ad essere preparate, mostrano anche umanità nei confronti dei pazienti. Trovo doveroso elogiare con questa nota tutto il personale del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Ravenna per le cure ricevute con professionalità e quel tocco di umanità che tutto il personale sanitario dovrebbe sempre mostrare.

Andrea Flamigni, capogruppo Lega a Russi