Biciclette rubate: "Furti anche in piazza, come si può fermare questa piaga?"

Pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: "Il furto di biciclette a Ravenna sta diventando una piaga, ho due figli a cui sono state rubate le biciclette. Non è possibile che i nostri figli siano costretti a girare con catorci per evitare di subire furti! Questa è una cosa assurda non considerando che è una cosa che coinvolge pure i rivenditori di biciclette. Dicono di andare a sporgere denuncia perché è una cosa giusta ma per quale motivo? A mio figlio è stata rubata la bici in piazza del Popolo dove ci sono varie telecamere, i carabinieri mi hanno assicurato che andavano a vedere le immagini. Sarà vero? Io capisco che il loro lavoro a volte sia frustrante magari beccano i ladri e devono passare giorni a riempire scartoffie e nel frattempo i ladri sono già a piede libero... Quindi vorrei sapere come si può fare a interrompere questa piaga? Sempre ai carabinieri ho segnalato che sopra e sotto il CSM di Ponte Nuovo c'è una vera e propria rimessa di biciclette, sono passato dopo 10 giorni e ancora ci sono tutte quelle biciclette! Spero che si faccia qualcosa perché i nostri figli hanno il diritto di girare con le biciclette che desiderano e non costretti a girare con catorci!"

Carmelo