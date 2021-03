Gasperoni (AC): "Degrado perenne in piazzale delle Blacherne, intervenire presto"

Continuiamo a ricevere segnalazioni di degrado presenti nel nostro Comune. Questa volta vogliamo porre l’attenzione su piazzale delle Blacherne, ove è presente una situazione di forte degrado segnalata più volte dai residenti al Comune con promessa di intervento che non è mai avvenuta. L’area verde presente nel piazzale a ridosso delle abitazioni è perennemente sporca e l’unica pulizia che viene svolta è la raccolta di rifiuti da parte di qualche residente esasperato, il verde presenta una situazione di incuria vergognosa e i cespugli presenti sono utilizzati spesso come bagni pubblici. E’ avvilente vedere come nel nostro comune esistano tante situazioni di degrado simile anche a fronte di segnalazioni dei residenti che rimangono spesso inascoltate. Sollecitiamo l’amministrazione comunale a intervenire anche in questa zona in maniera sollecita.

Stefania Gasperoni, Alleanza di Centro per i territori Ravenna