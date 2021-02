Gasperoni (Ac): "Una discarica a cielo aperto nella periferia di Ravenna"

Qualcosa continua a non funzionare nel sistema di raccolta rifiuti nell’area Consar (via vicoli, ndr) e vie limitrofe. Oltre ai consueti odori nauseabondi che hanno sempre pervaso quest’area industriale, si aggiungono ora odori altrettanto fastidiosi dovuti alla permanenza per giorni e giorni di cumuli di rifiuti che pare non godano di un puntuale sistema di raccolta.

Sollecitiamo ancora una volta l’amministrazione comunale a verificare con le aziende addette alla raccolta rifiuti il perché di questi perduranti ed enormi accumuli di rifiuti affinché la zona non diventi definitivamente una discarica a cielo aperto.

Stefania Gasperoni - Alleanza di Centro per i territori Ravenna