Il micio Jerry si è smarrito: "Aiutatemi a ritrovarlo"

Pubblichiamo la richiesta d'aiuto di una nostra lettrice: In data 23 luglio 2023, ho smarrito il mio gatto da Ravenna, via Gerolamo Cardano (Zona Conad Galilei). Il suo nome è Jerry, un tigrato di 4 anni e mezzo, Jerry non è mai uscito di casa quindi abituato esclusivamente a vivere in appartamento. Il mio gatto non è microchippato ma è castrato. Jerry è un gatto molto buono ma abbastanza diffidente, chiaramente è possibile che si sia fatto avvicinare da qualcuno perché affamato. Chiaramente ora potrebbe essere dimagrito, ma la sua stazza è medio piccola. Chiedo per piacere aiuto! Chiunque lo abbia avvistato o chiunque lo vedrà di contattarmi al 3454257186 Nina! Siamo affezionatissimi a lui! Per piacere!

Nina