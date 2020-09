Gatto scomparso: "Non si è mai allontanato, aiutatemi"

È da venerdì 11 settembre che è sparito il mio gatto. Sono super affezionata a lui, lo sto cercando ovunque. È abituato a stare fuori ma non è mai stato via più di mezza giornata e non si è mai allontanato oltre la mia via. Abito a Lido Adriano in via Zancanaro dietro il Lidl. È un gatto molto affettuoso e avvicinabile. È tutto grigio simile a un certosino. Ho paura che sia rimasto chiuso o bloccato da qualche parte per esempio dentro un garage/cantina, una casa vacanze o che l’abbiano preso essendo molto bello. Ha 4 anni, è castrato e non ha il microchip. Vi prego aiutatemi. Il mio numero è 3204643663.

Noemi