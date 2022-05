Gentili (Cambiamo il Comune): "Aree verdi trascurate a Sant'Antonio e in tutto il forese"

Arrivano segnalazioni dai cittadini di S.Antonio, ma la situazione è la stessa in tutto il Forese, riguardanti la trascuratezza delle aree verdi tra cui parchi giochi, campi da calcio e argini delle strade. Questo provoca un infoltimento di zecche e zanzare, una cattiva visuale negli incroci, un impedimento all' uso del suolo pubblico anche da parte dei bambini. È in questo periodo che il comune deve garantire le dovute manutenzioni almeno una volta a settimana, vista la crescita veloce dell'erba, e non una volta al mese (se va bene) come succede di solito. Porteremo all’ordine del giorno del Consiglio territoriale di S. Alberto la questione, affinché si proceda ad una diversa programmazione degli interventi di sfalcio al fine di garantire la sicurezza e l’igiene delle nostre aree.

Luana Gentili, consigliere territoriale Cambiamo il Comune