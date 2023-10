Ginnastica dolce per la terza età: "Costo dei corsi aumentato quasi del 40%"

Pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: "Sono anni che partecipo ai corsi di Ginnastica Dolce per la Terza età organizzati dal Comune di Ravenna e dall'UISP. E' una iniziativa bellissima, svolta nelle palestre delle scuole pubbliche di Ravenna con istruttori qualificati Isef. Oltre al benessere fisico sono momenti di aggregazione fra noi anziani e pensionati, accomunati dalla voglia di vivere la nostra età in salute e serenità. Prima della pandemia eravamo veramente in tanti iscritti al corso, una trentina, poi la sospensione per il Covid19 e la ripresa a numero limitato con lo stretto vincolo dei 65 anni di età e il requisito della pensione. Quest'anno inoltre si è aggiunto un nuovo ostacolo alla partecipazione "di massa": il costo del corso. Sinceramente non capisco perchè, e vorrei tanto che qualcuno, Comune o UISP, me lo spiegasse, quest'anno è stato effettuato un aumento della quota del 39,13%. Infatti se gli anni scorsi, a parità di n. 48 lezioni, abbiamo pagato, (oltre alla tessera di 8 euro, rimasta invariata) €. 132 nel 2021-22, €. 138 nel 2022-23 e quest’anno la quota è stata portata ad €. 192 (200 €. tonde tonde con la tessera!). Con un rincaro quindi di ben 54 euro (39,13%) sull’anno precedente. Considerando l’inflazione e i maggiori costi delle bollette energetiche un rincaro ci poteva stare ma in questa misura mi sembra eccessivo, anche tenendo conto che i fruitori del servizio sono persone anziane con reddito da pensione. E’ stata introdotta da quest’anno la possibilità di effettuare pagamenti per 10 lezioni alla volta al prezzo di €. 50, cosa che abbiamo subito effettuato, perché viste le assenze per interventi chirurgici, malattie o indisposizioni non si riesce mai ad essere presenti a tutte le 48 lezioni. Anche in questo caso, comunque, il costo dell’intero corso (€. 5 a lezione per 48 = 240 €.) risulterebbe ancor più oneroso. Dopo queste prime due lezioni, con solo 10 partecipanti iscritti, penso che forse un ripensamento sul costo della quota e l’apertura a richiedenti che non hanno ancora raggiunto i requisiti richiesti avrebbe portato ad una maggiore partecipazione, socializzazione e benessere…. e reso il medesimo introito per gli organizzatori".

Paolo