Smarrito giovane Husky marrone e bianco con occhi azzurri. Al momento dell'allontanamento portava un collarino nero. In caso di avvistamento chiamare i seguenti numeri: 3457646238 Giada, 3484089295 Gabriella. Il cane è spaventato, non cercate di prenderlo, scapperebbe. Fate una foto se vi riesce. Ultimo avvistamento via Erbosa a Bastia, ma potrebbe essersi spostato ulteriormente. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, manca da casa da fine anno 2023.

