Guerra (Ac): "Che succede ai marciapiedi in via Borghi?"

Percorrendo via Borghi a Ravenna si osserva con meraviglia la situazione dei marciapiedi che appare molto variegata e triste. Per lunghi tratti il marciapiede è inesistente, in quei pochi tratti dove è presente è sterrato oppure ricoperto da erbacce o presenta l’asfalto distrutto.

Eppure le strade adiacenti mostrano marciapiedi di recente fattura in ottime condizioni quindi non si comprende perché via Borghi sia finita nel dimenticatoio dell’amministrazione comunale. I residenti ci riferiscono che aspettano da anni un intervento e si erano illusi che l’amministrazione avesse pensato anche a loro quando furono rifatti i marciapiedi delle vie limitrofe.

Elisa Guerra, coordinatrice provinciale Ravenna di Alleanza di Centro per i territori