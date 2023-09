"I ciclisti non percorrono la ciclabile, a rischio incidenti"

Sono un abitante dal 2004 di Punta Marina Terme, volevo segnalarvi un problema di attuale pericolosità (dopo gli incidenti giornalieri a Milano!). Dopo la costruzione della nuova pista ciclabile in via Delle Americhe, che ha ristretto di molto le corsie di marcia delle auto, capita molto spesso di trovare molti ciclisti/biciclette comuni fuori dalla ciclabile con il rischio di incidenti con le auto. Anni fa chiamai anche i vigili spiegando la situazione soprattutto in estate, senza riscontri.

Cristiano