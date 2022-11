Il "Canto di Natale" raccontato attraverso i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa

Sabato 26 novembre, alle ore 17.00, è in programma il secondo appuntamento con le “Giornate da Libridine”, la rassegna culturale ideata da Cooperativa Sociale San Vitale che si tiene negli spazi della libreria “Libridine” in Viale Baracca 91 a Ravenna. Ospite in questa occasione sarà l’associazione “La Ruota Magica”, che presenterà il libro "CAAnto di Natale", il celebre racconto natalizio di Charles Dickens narrato attraverso i simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) per essere accessibile a tutti (l'adattamento dei testi è di Roberta Zoli, le illustrazioni sono di Vania Bellosi). Un libro pensato per i bambini più piccoli, ma rivolto anche a tutti gli aspiranti lettori che hanno bisogno della CAA per essere autonomi nella lettura. L’evento è a ingresso libero e nel corso della presentazione sarà possibile acquistare il libro: parte del ricavato sarà devoluto per progetti dedicati alla CAA all'interno del Reparto di Pediatria dell'Ospedale di Ravenna. L'associazione "La Ruota Magica" nasce nel 2014 con lo scopo di sostenere e assistere moralmente i piccoli e le famiglie che si trovano ad affrontare, spesso in solitudine, malattie rare, encefalopatie e varie disabilità.