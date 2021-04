Il cartello della Ztl ostruisce il marciapiede, Gasperoni (Ac): "Un ostacolo per i disabili"

Ci uniamo allo stupore dei tanti cittadini che ci hanno contattato relativamente al posizionamento di uno dei cartelli che sancisce la riattivazione della Ztl in via Di Roma. Proprio nei pressi di via di Roma all’incrocio con via Mariani il cartello è posizionato in maniera da ostruire il passaggio sul marciapiede ma soprattutto si trova in corrispondenza delle strisce pedonali e del passaggio per disabili che immediatamente troverebbero un ostacolo sul loro percorso. Crediamo che anche da queste non sensibilità si riconosca la qualità di un’amministrazione comunale.

Stefania Gasperoni - Alleanza di Centro per i territori Ravenna